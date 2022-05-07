İçişleri Bakanı Soylu, 'Düzensiz Göç, Uyuşturucu ve Terör Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Düzensiz Göç, Uyuşturucu ve Terör Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Soylu burada ilçe emniyet müdürleriyle bir araya geldi.

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  • 07.05.2022 15:21
  • Güncelleme: 07.05.2022 15:45
İçişleri Bakanı Soylu, 'Düzensiz Göç, Uyuşturucu ve Terör Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Düzensiz Göç, Uyuşturucu ve Terör Değerlendirme Toplantısı”na katıldı. Soylu burada ilçe emniyet müdürleriyle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Düzensiz Göç, Uyuşturucu ve Terör Değerlendirme Toplantısı”na katıldı. Hasdal’da bulunan İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) düzenlenen toplantıda, asayiş, kaçak ve düzensiz göçle mücadele, uyuşturucuyla mücadele ve terörle mücadele konularının ele alınacağı öğrenildi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıya Bakan Soylu’nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve ilçe emniyet müdürleri katıldı.

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SHA Editör
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