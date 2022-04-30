İçişleri Bakanlığı koordinesinde Ramazan Bayramı öncesi ülke genelinde 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması yapıldı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından Ramazan Bayramı öncesi ve süresince mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur uygulaması yapıldı.

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  • 30.04.2022 12:15
  • Güncelleme: 30.04.2022 12:37
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Ramazan Bayramı öncesi ülke genelinde 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması yapıldı
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Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından Ramazan Bayramı öncesi ve süresince mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur uygulaması yapıldı.

Uygulama, metruk binalar, park- bahçelerde eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında , toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında ayrıca alışveriş merkezleri (AVM) girişleri ve çevrelerinde 56bin 115 personel ve 204 dedektör köpeği ile 8 bin 461 noktada gerçekleşti.

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Türkiye güven huzur uygulamasında; 7 bin 133 metruk bina ve 6 bin 104 park-bahçe kontrol edilmiş, 17 bin 788 umuma açık yer denetlendi. 60 umuma açık yere işlem yapıldı.

Denetimlerde; bin 57 aranan şahıs yakalandı, 4’ü çocuk olmak üzere toplam 18) kayıp şahıs bulundu. 384 şahsa adli-idari işlem yapıldı, 41 şahıs gözaltına alındı.

499 araç trafikten men edildi

145.848 araç kontrol edildi, 4.624 araca işlem yapıldı. Uygulamada 499 araç trafikten men edildi, 112 aranan araç tespit edildi.

Uygulamada; çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 1.256 paket kaçak sigara, 590 adet makaron, 3.000 kg kaçak tütün ile ele geçirildi.

İHA

SHA Editör
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