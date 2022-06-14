İlk gaz yakım işlemleri devam ediyor

Ülkemizde enerji arz güvenliği için kritik öneme sahip olan doğalgaz yatırımları ve sondaj çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Açılan 18 kuyunun büyük kısmının tamamlandığı Silivri’deki Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisinde ilk gaz yakma işlemleri sürüyor. Bugün içerisinde tesisin deniz üzerindeki platformundan gaz akışının olduğunu ve açılan kuyunun başarılı olduğunu gösteren alevler yükseldi.