İlk gaz yakım işlemleri devam ediyor

Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisinde gaz yakma işlemleri devam ederken, tesiste gaz akışının olduğu ve açılan kuyunun başarılı olduğunu gösteren alevler yükseldi.

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  • 14.06.2022 22:01
  • Güncelleme: 14.06.2022 22:03
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Ülkemizde enerji arz güvenliği için kritik öneme sahip olan doğalgaz yatırımları ve sondaj çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Açılan 18 kuyunun büyük kısmının tamamlandığı Silivri’deki Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisinde ilk gaz yakma işlemleri sürüyor. Bugün içerisinde tesisin deniz üzerindeki platformundan gaz akışının olduğunu ve açılan kuyunun başarılı olduğunu gösteren alevler yükseldi.

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SHA Editör
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