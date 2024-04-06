İstanbul Anadolu Yakası'nda sis etkili oldu
İstanbul Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde sabah saatlerinde yağmurla birlikte sis etkili oldu.
İstanbul Anadolu Yakası’nın bazı ilçelerinde sabah saatlerinde yağmurla birlikte sis etkili oldu.
İstanbul, Anadolu Yakası’nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis özellikle yüksek kesimlerde etkisini yoğun bir şekilde gösterdi. Yoğun sis nedeniyle İstanbul boğazı bir süreliğine gemi trafiğine kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta görünmez oldu. O anlar ise Beylerbeyi sahilinden görüntülendi.