İstanbul'da ele geçirilen 'Bengal Kaplanı' Gaziantep'e getirildi

İstanbul Silivri'de bir villada kaçak olarak beslenirken yakalanarak koruma altına alınan albino Bengal Kaplanı yavrusu, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Yavruya Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in vatandaşlarla yaptığı mini anket sonucunda 'Kartopu' ismi konuldu.

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  • 17.04.2022 14:34
  • Güncelleme: 18.04.2022 00:47
İstanbul'da ele geçirilen 'Bengal Kaplanı' Gaziantep'e getirildi
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

İstanbul Silivri’de bir villada kaçak olarak beslenirken yakalanarak koruma altına alınan albino Bengal Kaplanı yavrusu, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne getirildi. Yavruya Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in vatandaşlarla yaptığı mini anket sonucunda “Kartopu” ismi konuldu.

İstanbul Silivri’de bir villada ele geçirilen ve 20 bin doğumda bir rastlanabilen bir tür olan albino Bengal kaplanı yavrusunun yeni yuvası Gaziantep Hayvanat Bahçesi oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1’inci Bölge Şube Müdürlüğü ekipleri yavruyu, Türkiye’de vahşi hayvanların bakımına en uygun yer olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne getirerek tedavisi ve bakımı için teslim etti.

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İsmi “Kartopu” oldu

Hayvanat Bahçesi’nin yeni üyesinin ismini ise Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve vatandaşlar koydu. Bu sene şehrin aldığı yoğun kar yağışı ve tüy renkleri vesilesiyle yavru kaplanın ismi “Kartopu” olarak belirlendi.

Buz mavisi gözleri hayran bırakıyor

Koruma altına alınana ve sağlığı gün geçtikçe yerine gelen Kartopu, buz mavisi gözleri ve beyaz rengiyle ilgiyi kısa sürede kendine çekmeyi başardı. Yavru Kartopu’na ekiplerce şu anda azar azar tavuk eti veriliyor, anne sütüne yakın olması için içeceği laktozsuz süte bıldırcın yumurtası sarısı konuluyor.

“Çocukları ‘Kartopu’ ile tanışmaya davet ediyorum”

Kartopu ile tanışması sonrası konuşan Başkan Fatma Şahin, “Büyük bir heyecanla ailemizin yeni üyesiyle tanışmak için geldik. Bende çok beğendim buz mavisi gözleriyle çok özel bir cins. Dünyada çok aza bulunan türlerden bir tanesi. Bu aile kaplanları, aslanlarıyla yaklaşık 700 çeşidi olan çok özel bir aile. Binlerce çocuğumuz aileleriyle bu aileyi ziyarete geliyor. Böyle bir beyaz kaplanın burada olması buz mavisi gözleriyle ailemizi güçlendirdi. Daha önce gördüm diyen vatandaşlara gelin birde Kartopumuzu görün diyoruz. Gelsinler buz mavisi güzel renklerini görsünler. Bu kaplan bu aileye inşallah uğurlu gelir. Çünkü bu aile çok üreten doğum oranlarıyla çok özel bir aile. Avrupa’da 3’üncü dünyada 4’üncü sıradayız çeşit ve sayıda. Herkesi, Türkiye’de ki bütün çocukları yeni Kartopumuzla tanışmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Genel durumu düzeliyor”

Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, Kartopu’nun sağlık durumu hakkında bilgi vererek, “Bütün kan tahlillerini yaptık, genel durumları iyi biraz zayıf düşmüş. Sabah akşam beslenmesine dikkat ediyoruz. Anne sütüne yakın olması için sütün içine bıldırcın yumurtası sarısını koyuyoruz, mama ile takviye ediyoruz. Gün geçtikçe ağırlığı artıyor genel durumu düzeliyor” diye konuştu.

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