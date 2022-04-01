İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar artış gösterdi

İstanbul'da perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 6,29, toptan fiyatlar da yüzde 7,65 oranında arttı.

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  • 01.04.2022 12:18
  • Güncelleme: 01.04.2022 12:37
İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar artış gösterdi
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

İstanbul’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 6,29, toptan fiyatlar da yüzde 7,65 oranında arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Mart 2022 Fiyat İndeksleri açıkladı. Buna göre, mart ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 6,29, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 7,65 oranında arttı.

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2021 Mart ayına göre 2022 Mart ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO’nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 63,25, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 65,59 olarak gerçekleşti.

Mart 2022’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 17,40, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 8,99, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 8,12, Gıda Harcamalarında yüzde 6,16, Konut Harcamalarında yüzde 5,02, Giyim Harcamalarında yüzde 4,06, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,99, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 0,42 artış görüldü.

Mart 2022’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 21,56, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 6,13, Madenler Grubunda yüzde 5,98, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 3,66, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 2,55, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 1,79, Mensucat Grubunda yüzde 1,67 artış görüldü.

İHA

SHA-Y
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