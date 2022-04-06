İstanbul'da toplu ulaşıma zam!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40'lık zam yapıldı.

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  • 06.04.2022 11:26
  • Güncelleme: 06.04.2022 12:22
İstanbul'da toplu ulaşıma zam!
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi(UKOME), toplu ulaşıma zam gündemiyle Yenikapı'daki Dr. Kadir Topbaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın başkanlık ettiği toplantıda, İBB'nin UKOME gündemine taşıdığı maliyet artışlarından kaynaklanan ücret artışı teklifi görüşüldü.

Geçtiğimiz günlerde İBB'nin yüzde 50'lik zam teklifinin reddedilmesinin ardından, taraflar yüzde 40 olarak zam yapılması konusunda uzlaşmıştı.

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Bugünkü toplantıda, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40'lık zam teklifi kabul edildi. Buna göre: Tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 lira, aylık tam abonman 460 liradan 602 liraya, öğrenci aylık abonmanı 78 liradan 109 liraya yükseldi. Taksi açılış ücreti 7 liradan 9,8 liraya çıkarken kısa mesafe ücreti ise 20 liradan 28 liraya yükseldi. Zamla birlikte, minibüs indi bindi ücreti 3,75 liradan 5,25 lira, taksi dolmuş ücreti 7,25 liradan 10 liraya yükseldi. Yine alınan zam kararıyla berabere Okul servis ücretleri 0-1 km 396 TL'den 554 TL'ye personel servis ücreti 211 TL'den 295 TL'ye yükseldi.

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