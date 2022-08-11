Siemens
SON
DAKİKA
Işıklar 'Vatandaş büyükşehir, küçükşehir tanımaz'
Yalçın: Algıyı bırakıp olguya baksınlar
İstanbul'da yakalanan PKK'lı Mehdi Mıhçı tutuklandı
PKK'lı Mehdi Mıhçı ve beraberindeki 3 terörist yakalandı
Metro Turizm'e ait içi yolcu dolu otobüs TEM'de alev alev yandı
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

İstanbul'da yakalanan PKK'lı Mehdi Mıhçı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu yakalanan, terör örgütü PKK-KCK üyesi 'Seydo Botan Gever' kod adlı Mehdi Mıhçı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da yakalanan PKK'lı Mehdi Mıhçı tutuklandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu yakalanan, terör örgütü PKK-KCK üyesi ‘Seydo Botan Gever’ kod adlı Mehdi Mıhçı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, PKK-KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarının İran-Irak-Suriye sınırları üzerinden ülkeye giriş yapabileceği, akabinde sansasyonel nitelikli eylem arayışında olabilecekleri istihbaratına yönelik çalışma başlatmıştı. PKK/KCK terör örgütünce talimat verilmesi halinde eylemsel faaliyet konularında örgüt adına inisiyatif alarak sansasyonel nitelikte eylem yapabileceği değerlendirilen sözde özel kuvvetler yapılanması içerisinde faaliyet göstermekteyken sınır hattından illegal geçiş yaparak İstanbul’a gelerek eylem hazırlığında olduğu tespit edilen ‘Seydo Botan Gever’ kod adlı Mehdi Mıhçı ve beraberindeki 3 terörist yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan Mehdi Mıhçı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Bakan Kurum: 'Göz bebeğimiz İstanbul'un yeşilliğine yeşillik katıyoruz'
Bakan Kurum: 'Göz bebeğimiz İstanbul'un yeşilliğine yeşillik katıyoruz'
Işte saat saat Yoğurt festivali programı
Işte saat saat Yoğurt festivali programı
Narinç 'Emeklerimizin karşılığını almanın gururunu yaşıyoruz'
Narinç ‘Emeklerimizin karşılığını almanın gururunu yaşıyoruz’
Silivri'de nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Silivri'de nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı
Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı
Başpehlivanlar Silivri er meydanını titretti
Başpehlivanlar Silivri er meydanını titretti
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı