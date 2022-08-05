İstanbul merkezli 7 ilde Özel Harekat destekli yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul merkezli 7 ilde yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 75 şüpheli için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip sonucu gözaltı kararı verilen 75 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli olarak Ankara, Antalya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Rize ve Mardin’de 730 polisin katılımıyla operasyon düzenledi. Operasyon, helikopter destekli çok sayıda Özel Harekat polislerinin katılımı ile gerçekleşti. Düzenlenen operasyonlarda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Yasadışı bahis siteleri üzerinden haksız kazanç sağlayan ve Ö.G. isimli şahsın liderliğini yaptığı örgütün üyelerinin banka hesaplarında yaklaşık 1 milyar lira para trafiği olduğu tespit edilirken bu trafiğin bir kısmının Kuzey Makedonya’ya kadar uzandığı ve faaliyetlerini de İstanbul’da kurdukları paravan şirketler üzerinden gerçekleştirdikleri belirlenirken operasyonlarda çok sayıda dijital eşya ve belgeye el konuldu.