İstanbul'un ilk canlı hayvan pazarı Silivri'de açıldı

Silivri Belediyesi tarafından 6 bin 406 metrekare proje alanına kurulan İstanbul'un ilk canlı hayvan pazarı hizmete açıldı.

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  • 23.06.2022 19:24
  • Güncelleme: 23.06.2022 19:33
İstanbul'un ilk canlı hayvan pazarı Silivri'de açıldı
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Silivri Belediyesi tarafından 6 bin 406 metrekare proje alanına kurulan İstanbul’un ilk canlı hayvan pazarı hizmete açıldı.

Silivri Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve İstanbul’da bir ilk olma özelliği taşıyan Canlı Hayvan Pazarı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Toplam 6 bin 406 metrekare proje alanına sahip olan tesiste, bin 230 metrekare hayvan alım-satım alanı, 210 metrekare sosyal alan, idari bina, kafeterya, mescit, tuvaletler, dezenfektan havuzu, çökertme havuzu ve gübre deposu yer alıyor.

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Programda konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Yola çıktığımız ilk günden beri ‘Silivri için üretiyor, Türkiye için geliştiriyoruz’ sloganıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün de İstanbul’un ilk ve tek canlı hayvan pazarının açılışını yaptık. Buradaki muradımız Silivri ve İstanbul’un çeperindeki ve Trakya’daki hayvancının ürününü aradan aracıyı çıkarılarak ürününü değerinden satabildiği yine aynı zamanda halk sağlığının dikkate alındığı, düzenli tertipli, veteriner hekimlerin nezaretinde bir canlı hayvan pazarıydı. Bunu da gerçekleştirdik. Silivri Belediyesi yine öncü ve önder politikalarıyla Türkiye’de İstanbul’da bir ilki gerçekleştirdi. İstanbul’da ilk ve tek canlı hayvan pazarını biraz önce açtık. Biz burada hangi hayvancımızla konuşsak bunun bir ayağının da hemen yakınında bir mezbahanenin olabilmesi. Çünkü Silivri’deki Çatalca’daki üreticilerimiz Esenyurt’taki mezbahaneye iki bin ile dört bin TL gibi rakamlarla nakliye yapıyor ve ceplerinden ekstra bir para çıkmakta, dolayısıyla biz şunu söylüyoruz. Mezabahane yapma yetkisinin tamamı İstanbul Büyük şehir belediyesinin elinde. İBB’ye defaten çağrıda bulunduk. Gelin siyasi mülahazalardan uzak, Türk tarımı, Türk hayvancılığı için Silivri için Türkiye için burada size bir yer tahsis edeyim, bir mezbahane yapın, cevap yok, şöyle bir şey söylüyoruz madem yapmayacaksınız görev yetki ve sorumluluğu Silivri Belediyesine devredin diyoruz. Bu mezbahaneyi biz yapalım, ona da cevap verilmiyor. Ne yapıyorlar ne yaptırmıyorlar. Silivri Belediye başkanı olarak bu konudaki kararlığımı ve mücadelemi sonuna kadar, buraya bir mezbahane yapılana kadar sürdüreceğim. Tekrar köylünün milletin efendisi olduğu günlere doğru inşallah çalışkanlıkla azimle kararlılıkla yürürüz diye düşüncelerimi ifade ediyor, tekrar pazarımızın İstanbul’umuza Türk çiftçi ve hayvancısına hayırlı olması temenni ediyorum” dedi

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