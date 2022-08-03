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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Cemevlerini ziyaret etti
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Cemevlerini ziyaret etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Muharrem ayı dolayısıyla İstanbul Anadolu Yakası'ndaki cemevlerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Ankara'da gerçekleştirilen çirkin saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Vali Yerlikaya, milletçe birlik ve beraberliği korumanın önemine değinerek bunu bozmak isteyenlere fırsat verilmemesi konusundaki hassasiyetin sürdürüleceğini söyledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Cemevlerini ziyaret etti
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Muharrem ayı münasebetiyle Karacaahmet Sultan Dergâhı ile Kartal ve Sarıgazi Cemevlerini ziyaret etti. Vali Yerlikaya, Muharrem ayı vesilesiyle gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde ilk olarak Karacaahmet Sultan Dergâhı’nda Muharrem Ercan Dede ile bir araya geldi. Karacaahmet Sultan Türbesini ziyaret ederek dua eden Vali Yerlikaya buradaki görevliler ve vatandaşlar ile sohbet etti.

Daha sonra Kartal Cemevi’ni ziyaret eden Vali Yerlikaya, Selami Sarıtaş Dede ile Adalar, Kartal, Maltepe ve Pendik ilçelerindeki cemevlerinin temsilcileriyle görüştü. Günün son ziyaretini ise Sarıgazi Cemevine yapan Vali Yerlikaya, burada Mete Çelik Dede, Anadolu Yakası Çerağın Bileşenleri Sözcüsü Erdal Sağır ile Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerindeki cemevlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

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Vali Yerlikaya ziyaretleri sırasında, yakın zamanda Ankara’da gerçekleştirilen çirkin saldırıyı şiddetle kınadığını belitti. Milletçe birlik ve beraberliği korumanın önemine değinen Vali Yerlikaya, bunu bozmak isteyenlere fırsat verilmemesi konusundaki hassasiyet ve gayretlerin sürdürüleceğini söyledi. Vali Yerlikaya ziyarette, 7 Ağustos Pazar günü bu yıl ikincisi düzenlenecek Yas-ı matem oruç açma buluşması davetini de yineledi.

İHA
Editör

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