İstanbul Valisi Yerlikaya, 'Kaçak ev yapmak kimsenin aklından geçmesin'

AFAD İstanbul ve İTÜ Afet Yönetim Enstitüsü koordinasyonunda hazırlanan İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık Toplantısı, Üsküdar'da gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yerlikaya, Kendinize yardım edin, şehrimize yardım edin. Ruhsatsız, iskansız ev yapma devri çoktan bitti. Bu evleri daima yıkıyoruz. Kaçak ev yapmak kimsenin aklından geçmesin'

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  • 30.03.2022 14:07
  • Güncelleme: 30.03.2022 18:44
İstanbul Valisi Yerlikaya, 'Kaçak ev yapmak kimsenin aklından geçmesin'
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

AFAD İstanbul ve İTÜ Afet Yönetim Enstitüsü koordinasyonunda hazırlanan İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık Toplantısı, Üsküdar’da gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yerlikaya, " Kendinize yardım edin, şehrimize yardım edin. Ruhsatsız, iskansız ev yapma devri çoktan bitti. Bu evleri daima yıkıyoruz. Kaçak ev yapmak kimsenin aklından geçmesin”

İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık Toplantısı Üsküdar Bağlarbaşı Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Tarihçi İlber Ortaylı, akademisyenler, sanatçılar, AFAD ve AKOM yetkilileri katılım sağladı. Program AFAD tarafından hazırlanan tanıtım belgesel gösterimiyle başladı. Görüşmelerde İstanbul’da afet riskinin azaltılmasına yönelik hazırlanan çalışmalar ve planlar değerlendirilirken önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritası belirlendi.

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“17 Ağustos 1999 depremi bizlerde travma oluşturdu”

Yürütülen çalışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “İstanbulumuzun afet öncesi risk ve alınabilecek önlemlerine yönelik bir rehbere ihtiyacımız var dedik ve kolları sıvadık. Afetzede vatandaşlarımızın görüşleri alındı. Tezler ve makaleler incelendi. İşin uzmanlarıyla görüşüldü. 2 çalıştay 102 toplantı gerçekleştirildi. İRAP çalışmamız 388 sayfalık bir kitapta vücut buldu. Bugün itibariyle kaybedecek bir günümüz yok. Konuyla ilgili 4 amaç 34 hedef 454 eylem tespit ettik. Bir kurumumuz kendisine verilen görevi finansman nedeniyle yapamayacağını belirtirse zamana yayacak. Bu işin kaçacak bir yanı kalmadı. Bu işin takipçisi olacağız. Afet hiçbir şeye benzemez. 17 Ağustos 1999 depremi bizlerde travma oluşturdu. İnancımızı kaybettik. İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bir arayüz oluşturdu. İstanbul’da beklenen büyük depremi öncesi okul, hastane ve kamu kuruluşlarımızda deprem etüdü yapıldı. Gerekli yerlerde güçlendirme gerekli yerlerde yıkım sonrası yeniden inşa yapıldı. 1999 öncesi yapılan bin 402 okuldan 57’si sağlam çıktı. 355 okulu yıkıp yeniden yaptık. Derslik sayıları arttırıldı. Diğer okulların ise güçlendirme işlemleri tamamlandı. İstanbul’da 16 milyon nüfusumuz var. 17,5 milyona doğru gidiyoruz. Bizler afet konusunda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirelim. Hemşehrilerimizin hiç mi ev ödevi yok? Kurumlarımız çalışıyor. Biz İstanbullular olarak deprem konusunda sorunlu olan evlerde oturan vatandaşlarımıza bir uyarıda bulunmak istiyorum. Ailenizin yaşadığı o sıcak yuvanın deprem açısından durumunu önemseyelim. Kendinize yardım edin, şehrimize yardım edin. Ruhsatsız, iskansız ev yapma devri çoktan bitti. Bu evleri daima yıkıyoruz. Kaçak ev yapmak kimsenin aklından geçmesin. En az senede 3 kere bir araya gelip bu konuları değerlendirip, çözüme ulaşmaya çalışacağız. Kentsel dönüşümle ilgili size kim elini uzatırsa o eli havada bırakıp siz de vebal altında kalmayın” diye konuştu.

“Anaokullarından başlanarak bu konularda eğitimler verilmeli”

Programda konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Biz belediye başkanları olarak afetlerle alakalı sorumluluk makamındayız. Afet denince akla ilk deprem geliyor. Kentsel dönüşüm işini uzun yıllar konuşacağız. Biz deprem ve yapı konusuna odaklanmak zorundayız. İşin bir yanında biz diğer yanında halk var. Bu işin bir müeyyidesi olmalı. Anaokullarından başlanarak bu konularda eğitimler verilmeli. Bu düşünceyi tabana yaymalıyız. 1999 depremini yaşadım. 1 hafta eve giremedik, korktuk. 1 hafta sonra gündem normale döndü. Çabuk unutuyoruz. Bu toplantılar bu konuyu halka unutturmamak için yapılıyor. Topyekün bir millet meselesidir” diye konuştu.

İHA

SHA-Y
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