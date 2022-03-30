4 kişinin vahşice öldürüldüğü aile katliamında şok detaylar: '1 milyon liralık altın yaptırdım' demiş

Edirne'de aynı aileden vahşice öldürülen 4 kişinin ön otopsi işlemleri tamamlanırken, aynı aileden ölen 4 kişiden Anıl Güler'in yüzünün defalarca kesildiği diğer kişilerinde başından vurulduğu öğrenildi. Katledilen gencin olaydan önce köy kahvesinde '1 milyon liralık altın yaptırdım' diye konuştuğu iddia ediliyor.

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  • 30.03.2022 12:00
  • Güncelleme: 30.03.2022 12:49
4 kişinin vahşice öldürüldüğü aile katliamında şok detaylar: '1 milyon liralık altın yaptırdım' demiş
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Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Edirne’de aynı aileden vahşice öldürülen 4 kişinin ön otopsi işlemleri tamamlanırken, aynı aileden ölen 4 kişiden Anıl Güler’in yüzünün defalarca kesildiği diğer kişilerinde başından vurulduğu öğrenildi. Katledilen gencin olaydan önce köy kahvesinde ’1 milyon liralık altın yaptırdım’ diye konuştuğu iddia ediliyor.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı Köyünde yaşayan Mehmet Güner (76), aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner (55), onun eşi Filiz Güner (55) ile çocukları Anıl Güner (26) dün evlerinde öldürülmüş halde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından vahşice katledilen kişilerin cenazeleri otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

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Güner ailesinin ön otopsi raporu tamamlanırken yapılan iddialara göre, ailenin çocuğu Anıl Güner’in yüzünün defalarca kesici aletle kesildiği, diğer aile bireylerinin de silahla başından vurulduğu öğrenildi. Öldürülen Anıl Güner’in olaydan önce köy kahvesinde "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" dediği de köy halkı arasında konuşuluyor.

Otopsi işlemleri tamamlanan 4 kişi defnedilmek üzere cenaze araçlarıyla köylerine gönderildi.

İHA

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