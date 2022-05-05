Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen bir operasyonda ucuza temin ettiği organik gübreleri, piyasada daha pahalı satılan lisanslı bir markanın paketlerine doldurup satan 1 şahıs yakalandı. Şahsın Silivri'de bulunan deposunda yapılan aramalarda 112 ton tescil belgesi ve lisansı bulunmayan organik gübre ele geçirildi. Yakalanan şahsa idari para cezası verildi.

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  • 05.05.2022 08:43
  • Güncelleme: 05.05.2022 09:06
Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri; şüpheli bir şahsın, tarımda kullanılan yüklü miktarda gübreyi Silivri’de bulunan bir depoda stokladığı bilgisini aldı. Yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; şüphelinin ucuz yollarla temin ettiği ve lisans süresi dolmuş gübreyi, piyasada daha pahalıya satılan ve lisanslı başka bir markanın ambalajına doldurduğu tespit edildi.

112 ton lisanssız gübre ele geçirildi

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Söz konusu depoda arama yapan JASAT ekipleri; lisanslı gübre satan başka bir firmanın ambalajlarına doldurulmuş vaziyette, 112 ton tescil belgesi ve lisansı bulunmayan gübre ele geçirdi.

Ambalajların sahtesini üretmiş

Ambalajlar üzerinde yapılan teknik inceleme neticesinde, ambalajların ve üzerindeki barkod numaralarının sahte olduğu belirlendi. Elinden çıkarmak istediği, lisans süresi dolmuş, ucuz ve kalitesiz gübreyi piyasaya daha pahalı satarak haksız kazanç elde etmek isteyen şahsa idari para cezası da kesilirken, ele geçirilen gübreler Yedi Emin deposuna teslim edildi.

İHA

SHA Editör
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