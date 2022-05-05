Alkollü sürücü takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dönel kavşağa giren otomobil takla attı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü alkollü çıktı.

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  • 05.05.2022 06:15
  • Güncelleme: 05.05.2022 08:33
Alkollü sürücü takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde dönel kavşağa giren otomobil takla attı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü alkollü çıktı.

Kaza, gece yarısı Ali Osman Çelebi Bulvarı üzeri Çorlu - Tekirdağ yolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Tekirdağ istikametine seyreden K.S. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dönel kavşağa girdi. Beton parke taşlarına çarpan otomobil takla attı.

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Kazadan yara almadan kurtulan sürücü K.S., polis tarafından yapılan kontrollerde 2.08 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü K.S.’nin daha önce de alkolden ehliyetini kaptırması nedeniyle sürücü belgesi 2 yıl iptal edildi.

Öte yandan olay yerinde konuşan sürücüler, geniş yapılan dönel kavşağın kazalara neden olduğunu, belediyenin kavşaklara çözüm bulmasını istedi.

İHA

SHA Editör
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