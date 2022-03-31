Kadın güreşçilerden 2 altın ve 1 bronz madalya

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadın güreşçiler 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Macaristan’ın Budapeşte şehrinde gerçekleştirilen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası’nın dördüncü günü sona ererken, kadın milli güreşçiler 3 madalya kazandı.

50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, finalde Bulgar Miglena Georgieva Selishka ile karşı karşıya geldi. Büyüklerde ilk kez finalde mücadele eden milli güreşçi, Bulgar rakibini tuşla yenerek altın madalya kazandı.

55 kiloda Bediha Gün de üçüncülük müsabakasında İsveçli Nova Ilona Bergman ile karşılaştı. Bergman’ı 5-4 yenen milli güreşçi, bronz madalya elde etti. Milli güreşçi Bediha, böylece 4. kez Avrupa üçüncüsü oldu.

76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, final mücadelesinde Estonyalı Epp Maee’yi 3-1 mağlup ederek altın madalyayı boynuna taktı.