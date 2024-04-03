Kameraman Samet Kulak son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Haber Global spor servisi kameramanlarından Samet Kulak'ın cenazesi Sancaktepe'de kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Kameraman Samet Kulak son yolculuğuna uğurlandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Hayatını kaybeden Haber Global spor servisi kameramanlarından Samet Kulak’ın cenazesi Sancaktepe’de kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Haber Global Spor Servisi kameramanı Samet Kulak, 1 Nisan tarihinde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Kulak, geçtiğimiz gün Sancaktepe Yenidoğan Merkez Camii’nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kılınan cenaze namazına Kulak’ın ailesi, sevenleri ve meslektaşları katıldı. Kameraman Kulak’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Yenidoğan Mezarlığı’na götürüldü.

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