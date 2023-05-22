Karate Türkiye 2.'si ödüllendirildi
Karate Türkiye 2.'si seçilen Çağrıbey Ortaokulu öğrencisi Emir Ali Çolak, okulu tafrandan ödüllendirildi.
Çağrıbey Ortaokulu öğrencilerinden Emir Ali Çolak, Denizli'de geçtiğimiz günlerde 3600 sporcunun katılımıyla düzenlenen Minik-Yıldız Türkiye Karate Şampiyonası Milli Takım seçmesinde mücadele ederek 47 kg'da Türkiye 2.'si oldu.Emir Ali Çolak, geçtiğimiz gün Okul Müdürü Erhan Yaman tarafından ödüllendirildi. Yaman, öğrencisini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.