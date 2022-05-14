Kayıp olarak aranan şahsın denizde cesedi bulundu

Tekirdağ'da iki gündür kayıp olarak aranan şahıs, yat limanında ölü bulundu.

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  • 14.05.2022 15:25
  • Güncelleme: 14.05.2022 16:03
Kayıp olarak aranan şahsın denizde cesedi bulundu
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Olay, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan yat limanında meydana geldi. Daha önce kayıp ihbarı yapılan şahsın en son yat limanı çevresinde görülmesi üzerine polis ekipleri aramalarını limanda yoğunlaştırdı. Olay yerine gelen Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekipleri de denizin dibinde arama yaptı. Ekiplerce suda yapılan aramada iki gündür kayıp olarak aranan 31 yaşındaki İ.C.’nin cansız bedeni bulundu.

Acı haberi alan yakınları yıkılırken, İ.C.’nin cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

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İHA

SHA Editör
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