Kılıçdaroğlu ve Akşener Kocaeli'den hitap etti

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Diyorlar ya; ’Gelince İHA’ları, SİHA’ları yok edecekler’ Yok öyle bir şey. Niye yok edelim? Akıl var, mantık var. Kim daha çok çalışırsa her türlü destek vereceğiz. Savunma sanayi milli meseledir, bir parti meselesi değildir” dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli’de mitinge katıldı. Liderlere, TBMM Meclis Başkanvekili Haydar Akar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Millet İttifakı partilerinin il ve ilçe temsilcileri, milletvekilleri ve milletvekili adayları ve STK’lar da eşlik etti.

“İnsanın evinde olması kadar güzel bir şey yoktur”

Mansur Yavaş’ın ardından sahneye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Burada olmak, böyle güzel bir meydanda sizlerle beraber olmak, hanımefendilerle, beyefendilerle, gençlerle olmak, doğduğum şehirde olmak nasıl güzel bir his anlatmam mümkün değil. İnsanın evinde olması kadar güzel bir şey yoktur. Burada olduğum için mutlu ve heyecanlıyım. Soğuk bir havada işinizi gücünüzü bıraktınız buradansanız. Bu büyük bir vebal. Allah beni sizlere karşı utandırmasın. Hakkınızı helal edin" dedi.

"Ben nasıl olsa bu şehrin kızıyım"

"13. cumhurbaşkanımız konuşacak. Ben nasıl olsa bu şehrin kızıyım, çok uzun tutmayacağım" diyen Akşener, "Kısa bir hasbihal edip, sözü Sayın Kılıçdaroğlu’na, 13. cumhurbaşkanımıza bırakacağım. Başbakan olacağız ama ben 1. parti olmadan olmaz. Öyle pazarlıkla olmaz, alengirlilik ile hiç olmaz. Helal oylarınızla, alacaksınız evet mührünü bir tanesini Kemal’e vuracaksınız, 1 tanesini de Meral’e vuracaksınız. Evliye Çelebi’nin dediği gibi; ’Havası latif, suyu leziz, insanı munis İzmit’. İzmitli kalbini, gönlünü Türkiye’nin her yerinden gelen insanlara açar ve ekmeğini, işini, gücünü her şeyini paylaşır. Kocaeli’de sadece doğmak değil, Kocaeli aynı zamanda Türkiye’den gelen her bir kişinin doyduğu şehirdir" diye konuştu.

“CHP’liler beni affedin ama sizlerden de birer tane oy isteyeyim”

Kemal Kılıçdaroğlu’na oy isteyen Akşener, "14 Mayıs’ta birinci oy Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na. Ben kendi partime de de oy isteyeceğim. CHP’liler beni affedin ama sizlerden birer tane isteyeyim. AK Partililere saygım sonsuz vereceksiniz oylarınızı partinize ama birer tanecik ben alabilir miyim? Her evden bir tanecik alabilir miyim? İşin latifesi bir tarafa" ifadelerini kullandı.

"Bunun için beraber mücadele edeceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kocaeli’nin benim hayatımda özel bir yeri var. Evlendiğimde düğünümü burada yapmıştım. Kocaeli’de olmaktan son derece mutluyum. Sanayi kenti, üniversite kenti, aydınların kenti, 81 ilden vatandaşlarımızın gelip mücadele ettikleri, alın teri döktükleri kent. Bu güzel kenti büyütmemiz gerekiyor. Bu güzel kentte hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği atmosferi oluşturmak gerekiyor. Bu güzel kentte gençlerin kentin sokaklarında özgürce gezmesi gerekiyor. Bu güzel kentte annelerin mutlu olmaları gerekiyor. Çocuklarını okula gönderirken huzur içinde göndermeleri gerekiyor. Bunun için beraber mücadele edeceğiz. Bunun için değişime ihtiyacımız var" dedi.

"Gençler dersime iyi çalıştım"

Adaleti, hakkı ve hukuku savunmak için yola çıktıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Kocaeli’de de bütün Türkiye’de bunu yapacağız. Gençler dersime iyi çalıştım. Buraya gelirken notlarıma baktım. Kocaeli’de ilk kez sandığa gidip, ilk kez oy kullanacak gençlerin sayısı 117 bin 510 kişi. 117 bin 510 gence sesleniyorum. Sizler demokrasi istiyor musunuz?" dedi.

"Gideceksiniz bankaya, bayramda 15 bin lira parayı Bay Kemal’in yatırdığını göreceksiniz"

Kılıçdaroğu, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Cumhuriyeti yeniden inşa ettiğimizi göreceksiniz hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, hiç kimsenin karanlıkta kalmadığı, hiçbir fakirin elektriğinin, suyunun, doğalgazın kesilmediği Türkiye inşa edeceğim. Bunun sözünü veriyorum. Emekli kardeşlerim size de söyleyeyim. Tam 2015’den bu yana ’Emeklilere iki maaş ikramiye’ verin dedim. Bayramlarda asgari ücret kadar verin’ dedim. İtiraz ettiler. ’Parayı nereden bulacaksın?’ diye. Israr ettim, parayı da gösterdim. Biner lira verdiler. Seçimler yaklaştı biraz artırdılar. Ben onu kabul etmiyorum. ’Emekliye en az bayramlarda asgari ücret kadar ikramiye vereceksin’ dedim. Vermedi. Şimdi bütün emekli, kardeşlerime sesleniyorum önümüzde Kurban Bayramı var. Bankaya gidip Kurban Bayramı ikramiyesini almak için hazır mısınız? O zaman değişime de hazır mısınız? Gideceksiniz bankaya, bayramda 15 bin lira parayı Bay Kemal’in yatırdığını göreceksiniz. Alacaksınız o parayı ananızın ak sütü kadar kullanacaksınız"

"Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız"

Bütün köy okullarını yeniden açacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Bundan emin olun. Köyler öğretmensiz kaldı. Çocuğunu okutmak isteyen köyü boşaltıp şehre geliyor. Oysa kırsalda çalışmak, üretmek lazım. Bu konuda söz verdim. Kırsalda çalışan bütün gençlere ve kadınlara sosyal güvenlik primlerinizi devlet olarak biz ödeyeceğiz. Siz çalışın, siz üretin, siz alın teri dökün. Böylece kırsalda çalışan kadın emeklilik hakkına kavuşmuş olacak. Bunu da bilmenizi isterim. Bunu gittiğiniz her yerde kadınlara anlatın. Kadınlar sahipsiz kalmasın. Devlet kadınların bir numaralı güvencesi olmak zorundadır. Kadını yalnız bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

"Bugün İHA’lar, SİHA’lar yapılıyor. Hiçbir itirazımız yok"

Şehit ailelerine ÖTV’siz araç vereceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Onlara da sözüm var. Onlar araç alıyorsa ÖTV almayacağız. O ailelerde sosyal devletin yararını görmüş olacaklar. Aracı olan var mı? Araç muayene istasyonlarına gidiyor musunuz? Dünyanın zammını yaptılar. Özelleştirdiler, bu hale getirdiler. Onu da alacağım. Hiç meraklanmayın. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeyeceğim. Bir şey daha söyleyeyim. Şunu ifade edeyim, savunma sanayi, bir devlet politikasıdır ve milli politikadır. Gazi Mustafa Kemal savunma sanayini kurmak için Kırıkkale’de küçük bir köyde Entegre Savunma Sanayi’ni kurdu. Daha sonra rahmetli Ecevit ve Özal dönemlerde savunma sanayi fonu kuruldu. HAVELSAN’lar o dönemlerde kuruldu. Bunların her birisi bizim iftihar ettiğimiz değerli kurumlar. Bugün İHA’lar, SİHA’lar yapılıyor. Hiçbir itirazımız yok. Bunların daha fazla gelişmesi lazım. Bu millete bizim sözüm var. Atatürk Havalimanı’nı ne hala getirdiler. Orayı Atatürk Uzay Çalışmaları Merkezi yapacağız. Amerika’da çalışan 2 Türk var. Uzay sanayi konusunda Elon Musk’tan sonra en büyük firma. Bunlarla oturdum, konuştum. ’Siz Türkiye’de uzay sanayini gelişmesi için kuracağımız merkezde yardım yapabilir misiniz? İş yeri açabilir misiniz’ dedim. Söz verdiler. Bunu ifade ettim, arkadan bugün NASA’da çalışan Türk telefon etti. ’Eğer siz bunu yaparsanız NASA’dan ayrılacağım. Uzay merkezinde çalışacağım’ dedi. Bizim hayallerimize onlar yetişemezler" ifadelerini kullandı.

“Savunma sanayi milli meseledir, bir parti meselesi değildir”

"Aselsan, Havelsan, Roketsan’ı bunların tamamı sermaye olarak devletin elindedir, devlet buraları özel olarak korur. Biz de aynı şekilde koruyacağız" diyen Kılıçdaroğlu, "Diyorlar ya; ’Gelince İHA’ları, SİHA’ları yok edecekler’ Yok öyle bir şey. Niye yok edelim? Akıl var, mantık var. Kim daha çok çalışırsa her türlü destek vereceğiz. Savunma sanayi milli meseledir, bir parti meselesi değildir. Milli meselenin sağcısı, solcusu, ortacısı olmaz. Bazen bizi suçluyorlar. Başka partilerin gençlik kolları sahte parti broşürleri basarak CHP ile ilgili yalanlar söylüyorlar. Sevgili Kocaelililer, terör bir insanlık suçudur, kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin. Aklı başında olan herkes teröre karşı onurlu duruşunu göstermek zorundadır. Açık ve net. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. Onun dışında kimsenin kimliğiyle uğraşmayız. Hiç kimsenin kimliği, inancı, yaşam tarzı siyasete konu olmaz" dedi.