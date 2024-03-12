Kırklareli'de sağanak etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'de sağanak yağış etkili oluyor.

Kırklareli'de sağanak etkili oluyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli’de sağanak yağış etkili oluyor.

Kırklareli’de sağanak yağış etkili oluyor. Sabah saatlerinde başlayan sağanak, zaman zaman etkisini artıyor. Yağış sebebiyle bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs durakları ve dükkanların tenteleri altında korunmaya çalıştı.

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Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte yağışların devam etmesi bekleniyor.