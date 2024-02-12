Kırklareli'nde sağanak yağış sevindirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'nde başlayan sağanak yağış, çiftçileri sevindirdi.

Kırklareli'nde sağanak yağış sevindirdi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli’nde başlayan sağanak yağış, çiftçileri sevindirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli’de sağanak yağış etkili odu. Çiseleyerek başlayan yağış kısa süre etkisini artırdı. Yağmurdan bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs durakları ve dükkanların tenteleri altına sığındı. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte yağışların devam etmesi bekleniyor.

MDK
MDK
MDK
MDK

Yağmurun çiftçinin yüzünü güldürdüğünü söyleyen Mehmet Solak, yağmurun tarlaya, toprağa çok iyi geldiğini, kar yağmasının toprağa daha fazla faydalı olacağını ifade etti.