Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından Kırklareli'nin yüksek kesimleri kar yağışı etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından Kırklareli’nin yüksek kesimleri kar yağışı etkili oldu.
Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Demirköy ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü yüksek kesimlerde yağış devam etmesi bekleniyor.
Yollarda olumsuz bir durum yaşanmaması için Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalar sürdürüyor.