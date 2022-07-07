Kıskançlık krizine girdi eşi ve 2 çocuğunu rehin alıp işyerini ateşe verdi

Bursa'da kıskançlık krizine giren bir kişi dini nikahlı eşi ve 2 çocuğunu bıçakla rehin aldı. Polis operasyonu ile gözaltına alınan şahıs serbest bırakılınca bir gün sonra da eşine ait 3 katlı masaj terapi salonunu ateşe verdi. Bir kez daha polis operasyonu ile yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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  • 07.07.2022 09:21
  • Güncelleme: 07.07.2022 09:21
Kıskançlık krizine girdi eşi ve 2 çocuğunu rehin alıp işyerini ateşe verdi
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Bursa’da kıskançlık krizine giren bir kişi dini nikahlı eşi ve 2 çocuğunu bıçakla rehin aldı. Polis operasyonu ile gözaltına alınan şahıs serbest bırakılınca bir gün sonra da eşine ait 3 katlı masaj terapi salonunu ateşe verdi. Bir kez daha polis operasyonu ile yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kıskançlık krizine giren Mehmet T. (35) geçtiğimiz pazartesi akşamı Çekirge Mahallesi’nde ikamet eden dini nikahlı eşi Gülistan K. (31) ile 8 ve 6 yaşındaki iki kızını bıçak zoruyla rehin aldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Amirliğine bağlı ekipler eve düzenledikleri operasyon sonrasında şüpheli Mehmet T.’yi etkisiz hale getirip anne ve 2 kızını kurtardı. Adli makamlara evrakları ikmalen gönderilen zanlı serbest bırakıldı.

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Olaydan bir gün sonra sabah saat 08:30 sıralarında bir benzinlikten bidonla yakıt alan Mehmet T. Gülistan K.’nın Altıparmak Mahallesi Arap Şükrü Sokağında bulunan 3 katlı masaj terapi salonuna gitti. Mehmet T. kendisinde bulunan anahtarla içeriye girip her kata benzin dökerek iş yerini ateşe verdi. Alev alev yanan masaj salonu kullanılmaz hale gelirken, olay yerinden kaçan Mehmet T., Demirtaş Mahalllesi’ndeki baldızında kalan iki kızını alarak Zafer Mahallesi’ndeki kendi annesinin evine getirdi. Burada bir müddet gizlenen şüpheli polis ekiplerinin operasyonu ile bir kez daha gözaltına alındı. "Kundaklama" suçundan adliyeye sevk edilen Mehmet T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlının iş yerini ateşe vermeden önce bir benzin istasyonuna taksi ile gelerek buradan bidonla benzin aldığı, daha sonra aynı taksiye benzin dolu bidonla binip istasyondan ayrıldığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan şüphelinin iş yerini ateşe verdikten sonra büyük bir soğuk kanlılıkla yürüyerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatan polis ekiplerinin yasak olmasına rağmen bidonla benzin veren akaryakıt istasyonu hakkında da işlem başlattıkları öğrenildi.

İHA

Editör
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