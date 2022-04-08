Kız meselesi yüzünden arkadaşının boğazını keserek öldürdü

Yalova'da kız meselesi yüzünde tartıştığı arkadaşının boğazını cam parçasıyla keserek öldürdüğü iddia edilen 23 yaşındaki zanlı adliyeye sevk edildi.

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  • 08.04.2022 14:51
  • Güncelleme: 08.04.2022 15:06
Kız meselesi yüzünden arkadaşının boğazını keserek öldürdü
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Yalova’da kız meselesi yüzünde tartıştığı arkadaşının boğazını cam parçasıyla keserek öldürdüğü iddia edilen 23 yaşındaki zanlı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Uğur Ender T, dün Çiftlikköy ilçesi Yalı Caddesi’ndeki bir apartmanın 2’inci katındaki dairede tadilat işi yapan arkadaşı 21 yaşındaki İbrahim Karakılıç’ın yanına giderek cam parçasıyla boğazından kesip olay yerinden kaçtı. Karakılıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken cinayet zanlısı ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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“Kabul etmiyorum ki neden pişman olayım?"

Yalova Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan Uğur Ender T, Yalova Adliyesi’ne getirildi. Cinayet zanlısı gazetecilerin, “Pişman mısınız?” sorusu üzerine yanındaki polis memuruna dönerek, “Pişman mıyım, kabul etmiyorum ki neden pişman olayım” dedi.

Öte yandan kısa süre önce arkadaş olan ikilinin cinayetin işlendiği günün öncesindeki gecede kız meselesi yüzünden kavga ettiği öğrenildi. Daha sonra arkadaşının çalıştığı yere giden Uğur Ender T, cam parçasıyla İbrahim Karakılıç’ın direk saldırarak boğazını kestiği ileri sürüldü.

İHA

SHA-Y
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