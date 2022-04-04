Kocaelispor düşme hattına geriledi

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Denizlispor'a 5-1 mağlup olan Kocaelispor, düşme potasına geriledi. Takımın iç saha oyunu ve gol yollarındaki performansı büyük tepki toplamaya devam ediyor.

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  • 04.04.2022 18:01
  • Güncelleme: 04.04.2022 20:30
Kocaelispor düşme hattına geriledi
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında Denizlispor’a 5-1 mağlup olan Kocaelispor, düşme potasına geriledi. Takımın iç saha oyunu ve gol yollarındaki performansı büyük tepki toplamaya devam ediyor.

Kocaelispor, ligin 30. haftasında kendi evinde 5-1 Denizlispor’a mağlup oldu. Bu mağlubiyetle birlikte 33 puanda kalan yeşil-siyahlılar, ligin 17. sırasına kadar geriledi. Uzun zamandır istikrarsız görüntü sergileyen Kocaelispor, düşme hattında bulunuyor.

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Son alınan mağlubiyet neticesinde taraftarlar, yönetime ve futbolculara yönelik sert tepki gösterdi. Maç sonu takım otobüsünün etrafını saran taraftar grubu, kötü futbola ve farklı mağlubiyete isyan etti. İç sahada yaşanan 5 gollü mağlubiyet sosyal medyada da ciddi tepkilere sebep oldu. Taraftarlar, oynanan oyunu ve takımın durumunu sorguladı. Öte yandan, yeşil-siyahlılar 8 yıl sonra ilk kez iç sahada bir maçta 4 farkla mağlup oldu. Körfez ekibi iç sahada en son 1 Kasım 2014 yılında Bölgesel Amatör Lig 11. Grup maçında Arnavutköy Belediye’ye 4-0 yenilmişti.

Kocaelispor, ligde 21 gol atabilen Balıkesirspor ve 25 gol atabilen Tuzlaspor’un ardından 27 golle en az gol atan üçüncü takım konumunda bulunuyor.

İHA

SHA-Y
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