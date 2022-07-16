SON
DAKİKA
Galatasaray hazırlık maçını 2 golle geçti
Tunbar, Liglerin başlamasını bekliyoruz
Akbalık Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Serhat Gökmen oldu
Fırat Arslan'ın rakibi havlu attı
Trabzonspor, Slovacko ile 2-2 berabere kaldı
15 Temmuz
15 Temmuz
15 Temmuz
15 Temmuz

Köy düğününde husumetli aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yapılan köy düğününde aralarında husumet olan iki aile arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga silahlı çatışmaya dönerken, olayda 3 kişi hayatını kaybetti.

Köy düğününde husumetli aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde yapılan köy düğününde aralarında husumet olan iki aile arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga silahlı çatışmaya dönerken, olayda 3 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Güvemçetmi kırsal mahallesindeki sünnet düğününde bir araya gelen iki husumetli grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Güvemçetmi Mahallesi’ndeki sünnet düğününde bir araya gelen iki husumetli grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirilerine silahlarla ateş açtı. Yaşanan silahlı kavga sonunda A.S, S.Y ve A.Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan A.M, Y.A, V.Y ve S.Ç. de sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ve Balıkesir Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri de aynı hastanelerin morglarına gönderildi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Yaralıların hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken jandarma ekiplerinin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Köy düğününde husumetli aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü
Köy düğününde husumetli aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü
İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Sayalar firarisi özel operasyonla yakalandı
Sayalar firarisi özel operasyonla yakalandı
Çorlu'da feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı
Çorlu’da feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı
Başkan Yılmaz'dan yoğun bayram mesaisi
Başkan Yılmaz’dan yoğun bayram mesaisi
İstanbul Valisi Yerlikaya: 'Şiddetli yağış uyarısı akşam 22.00'a kadar devam ediyor'
İstanbul Valisi Yerlikaya: 'Şiddetli yağış uyarısı akşam 22.00'a kadar devam ediyor'
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
Sayalar'da silahlar patladı! 1'i ağır 2 yaralı
Sayalar’da silahlar patladı! 1’i ağır 2 yaralı
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

SHA Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin