Kurban Bayramı'nda Bu Hatalara Düşmeyin

Silivri Kolan Hastanesi diyetisyenlerinden Merve Altın Kurban Bayramı’nda dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

“Bayramlar beslenme düzenimizin değiştiği, öğünlerin atlanabildiği, hamur işi ve şekerli gıda tüketimimizin arttığı özel günler. Kurban Bayramı’nda bunlara ek olarak et tüketimi de artıyor. Özellikle kalp damar hastaları, tansiyon hastaları ve böbrek hastalarının bu dönemde çok daha temkinli olmaları gerekiyor. Veteriner kontrolü olmayan ve uygun koşullarda kesilmeyen hayvanlardan tenya, salmonella ve şarbon gini hastalıkların insana geçme riski çok fazla. Bu yüzden alınan hayvanın güvenilirliğine, eti çiğ bırakmayıp iyi pişirmeye ve uygun şartlarda saklamaya çok dikkat edilmelidir. “diye konuştu.

“Kırmızı etin hazmı zor olduğu için et tüketimini öğle yemeğinde yapmak, akşam yemeğinde sebze, çorba gibi hafif besinler tüketmek, tatlı ve hamur işini abartmamak, su tüketimini ihmal etmemek ve hareketsiz kalmamak bayramı çok daha rahat geçirmeyi sağlamaktadır.” diye konuşan Altın, dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.



1. Kurban etini bekletmeden yemek

Kırmızı etin hazmı zordur. Bayramın ilk günü yeni kesilen hayvanın etini bekletmeden yemek hazımsızlık, mide ağrıları gibi şikayetlere sebep oluyor. Hayvan kesildiğinde ölüm katılı (rigormortis) durum ortaya çıkıyor. Bu yüzden eti 24 saat dinlendirip tüketmek en doğrusudur. Sindirimi kolaylaştırmak için etinize kimyon, kişniş ve kekik eklenebilir, etler marine edilebilir.

2.Yanlış pişirme yöntemi uygulamak

Mangalda pişmiş et daha lezzetli olsa da veya kızartma, kavurma yapmak daha pratik olsa da yüksek ısıda eti pişirmek etin besin içeriğini azaltıyor. Ayrıca kızartılan etin kalorisinde artış olurken; mangalda pişirilen ette kanserojen maddeler oluşabiliyor. Eti mangalda pişirilecekse ateşle arasında en az 15 cm olmalı, ateş asla ete değmeme, kömür kor olunca pişirme işlemi yapılmalıdır. Soğan, sarımsak, zerdeçal, biberiye eklemek kanserojen madde oluşumunu azaltmaktadır.

Etleri marine edip, 24 saat dinledirip fırın, haşlama, ızgara gibi yöntemlerle pişirmek çok daha sağlıklı olacaktır .

3. İç yağı- kuyruk yağ eklemek

Kırmızı et çok iyi bir protein kaynaği olsa da yapısında yağ bulundurur. Bu sebeple pişirmeden önce mümkünse görünen yağlı kısımları ayırılmalı, ekstra yağ eklenmemeli. Özellikle mangalda pişirilecekse iç yağı, kuyruk yağı koyulmamalıdır çünkü bu yağlar ateşe düştüğünde dumanlanma yapar ve kanser riskini artırır.

4. Sebze tüketmemek

Etin yanında sebze tüketimi şart. İçerdiği lif sayesinde sindiriminizi rahatlatır, kabızlık şikayetlerini azaltır. Ayrıca sebzeler antioksidandan zengin oldukları için kanserojen riskini azaltır. Sebzelerdeki C vitamini etten alacağımızın demirin emilimini de artırmaktadır.

5. Su içmeyi ihmal etmek



Ziyaretler sırasında artan gazlı içecek, çay, kahve tüketimi sebebiyle su içmek ihmal edilebiliyor. Özellikle yaz ayına gelen bu bayramda su tüketimi çok daha önem kazanıyor. Su olmadan sindirim olmuyor, hazımsızlık şikayetlerinin önüne geçmek için bayramda en az 2 litre su tüketimi ihmal edilmemelidir.



6. Tatlı ve hamur işi tüketimini abartmak



Bayramlarımızın vazgeçilmezi ikramlar özenle hazırlanıyor ve onlara hayır demek zor oluyor. Ufak porsiyonlarda tüketime dikkat edilmelidir. Tatlılar ve hamur işleri şekeri çok hızlı yükselttiği için yanında yoğurt- süt veya ayranla tüketmek çok daha iyi olacaktır.

