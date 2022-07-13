Kurban Bayramı'nda Şehitler Abide'sine yoğun ilgi
Çanakkale Gelibolu Tarihi Yarımadası'nda yer alan Şehitler Abidesi'nde Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandı.
Çanakkale Gelibolu Tarihi Yarımadası’nda yer alan Şehitler Abidesi’nde Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandı.
Çanakkale’de 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Çanakkale Gelibolu Tarihi Yarımadası’nda yer alan Şehitler Abidesi’nde bayram yoğunluğu yaşandı. Bayramda, Şehitler Abidesi’nde bulunan bayrak değişimine denk gelen vatandaşlar o anları da ilgiyle takip etti.