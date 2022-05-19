Kuzey Marmara Otoyolu'nda lüks otomobil alev alev yandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan bir lüks otomobil, nedeni bilinmeyen bir şekilde alev aldı. Aracın alev alev yanma anı ise kameraya yansıdı.

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  • 19.05.2022 16:25
  • Güncelleme: 19.05.2022 17:09
Kuzey Marmara Otoyolu'nda lüks otomobil alev alev yandı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Yangın, bugün öğle saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş mevkiinde meydana geldi. Çatalca istikametine seyir halinde olan lüks otomobilin motor kısmında nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken lüks araç kullanılamaz hale geldi. Yanma anı cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.

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SHA Editör
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