Kuzey Marmara Otoyolu'nda yem yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz Poyrazköy geçişinde hayvan yemi yüklü tır devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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  • 30.04.2022 07:08
  • Güncelleme: 30.04.2022 09:10
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yem yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz Poyrazköy geçişinde hayvan yemi yüklü tır devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz Poyrazköy geçişi Edirne istikametinde sabah 04.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinde seyir halinde olan 49 yaşındaki Ercan Tezcan yönetimindeki 39 LT 500 plakalı Ford marka hayvan yemi yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı. Yol kenarında bulunan bariyerleri yerinden söken tır metrelerce sürüklendikten sonra güçlükle durabildi. Kaza sonrası tırda bulunan tonlarca ağırlığındaki hayvan yemi yola döküldü. Öte yandan olay yerinden metrelerce uzaklıkta bulunan tırın direksiyonu ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

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Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde tırsürücüsü Ercan Tezcan’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada tırda bulunan 35 yaşındaki Ömer Demir de yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Ömer Demir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi alırken olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ercan Tezcan’ın cenazesi otopsi işlemleri için ambulansla morga kaldırıldı. Devrilen tırın olay yerinde yapılan çalışmaların ardından kaldırıldı. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.

İHA

SHA Editör
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