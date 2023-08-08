Lapseki Belediyesi kapalı ve açık düğün salonunun temeli atıldı

Çanakkale’nin Lapseki ilçe Belediyesi tarafından kapalı ve açık düğün salonunun temeli atıldı. Projede ayrıca 60 araçlık otoparkta olacak.

Lapseki Belediyesi tarafından 600 metrekare kapalı düğün salonu, 1530 metrekare açık düğün salonu, 1000 metrekare yeşil alan ve 60 araçlık 1180 metrekare otopark alanının temeli atıldı. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Aynur Bozkurt ile temel atma sırasında yetkililerden bilgi aldı.

Lapseki halkına verdikleri sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Eyüp Yılmaz, “Lapseki her geçen gün değişiyor, değişmeye de devam ediyor. Elbette bunun yanında ihtiyaçlarda artıyor. Lapsekili vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün yeni bir projeyle Lapsekililerin karşısındayız. Kazmayı vurduk. İnşallah en kısa zamanda da bitirmeyi hedefliyoruz. Lapseki’nin ihtiyacı olan hem kapalı, hem açık düğün salonunu, Lapsekililerin hizmetine sunmak istiyoruz. Bulunduğumuz alan toplamda 7 bin 500 metrekare alan, hemen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün karşısında ve şunu söylemek istiyorum, biz Lapseki Belediyesi olarak burayı satın aldık. Bu satın aldığımız alan kapalı ve açık olmak üzere iki bölümden oluşuyor. 700 metre kapalı alan olacak. İçerisinde yemekhanesi de olacak. Yaz günlerinde düğün yapılabilmesi için 600 metrekare alan var, ön tarafı deniz. Otoparkıyla, kapalı ve açık düğün salonuyla, sahiliyle, kafesiyle birlikte tam çok güzel bir tesis olacak. Lapsekililer bizi izlemeye devam etsinler, yakında yeni yeni projelerle onlara müjdelerimiz var” dedi.