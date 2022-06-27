Lila kozmetik ve THY OPET'ten minik yüreklere dokunan proje

Lila kozmetik ev sahipliği ve THY OPET sponsorluğunda ilk adımı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Geleceğin Pilotları projesi ile atılan sosyal sorumluluk projelerinin Diyarbakır’da ikincisi düzenlendi. 23 Nisan’da bisikletlerini ve genç & minik pilot ehliyetlerini alan Diyarbakır ilimizde yaşayan yetim ve dezavantajlı çocuklar, 20-25 Haziran tarihlerinde Prof. Dr. Fuat Sezgin İl Halk Kütüphanesi ve Prof. Dr. Aziz Sancar Çocuk ve Bebek Kütüphanesinde gerçekleştirilen Dışavurumcu Sanatlar Terapi Projesi ile sanat terapisi, oyun terapisi, çeşitli atölyeler yoluyla duygu ve düşüncelerini dile getirme şansı bulmuş, psikolojik dayanıklılıkları güçlü çocuklar olma yolunda destek almışlardır. Devam edecek projelerin başlangıcı niteliğinde olan atölye serisinde travma düzeyi yüksek çocuklara alanında uzman psikolog, terapist ve psikiyatri uzmanları destek olmuştur.

Geçtiğimiz hafta Lila Kozmetik fabrikasında çıkan geniş çaplı yangına rağmen hem proje hazırlık sürecinde hem de atölyeler haftası boyunca desteklerini esirgemeyen Lila Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cansız dezavantajlı çocuklarla yakınen ilgilenmiş, organize edilecek yeni projeler için de hız vermeden çalışmalara devam edileceğini belirtmiştir. Geliştirilen projeler ile bölgedeki dezavantajlı çocuklar hem kendini geliştiriyor hem de olumlu hatıralar ile geleceğe umutla bakmaları için zemin hazırlanıyor. Lila kozmetik projeleriyle toplumun bam teline dokunmakta, ihtiyaç duyulan alanlarda ışık olmak için emin adımlarla ilerlemekte..

