Mavi bayraklı plajlar artıyor

Yıllara göre mavi bayraklı plaj sayıları belli olurken, 2021 yılında bu sayının 519'a yükseldiği kaydedildi. Yıllar içinde mavi bayraklı plaj sayıları sürekli artış gösterse de 2021 yılında son 6 yıl içinde en büyük artışı gösterdiği kaydedildi.

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  • 13.04.2022 11:08
  • Güncelleme: 13.04.2022 11:28
Mavi bayraklı plajlar artıyor
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Yıllara göre mavi bayraklı plaj sayıları belli olurken, 2021 yılında bu sayının 519’a yükseldiği kaydedildi. Yıllar içinde mavi bayraklı plaj sayıları sürekli artış gösterse de 2021 yılında son 6 yıl içinde en büyük artışı gösterdiği kaydedildi.

Medya takip kurumu Ajans Press’in, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’de yıllara göre mavi bayrak sayıları belli oldu. Böylelikle 2021 itibarıyla Türkiye’nin 519 adet mavi bayraklı plajı olduğu kaydedilirken, 2020 yılında bu sayının 486 olduğu saptandı. Geçmiş yıllara bakıldığında ise 2015 yılında 436, 2010 yılında 314, 2005 yılında 174, 1994 yılında ise 6 adet mavi bayraklı plaj olduğu gözlendi. Marina olarak bakıldığında 2021 yılında toplam 22 adet mavi bayraklı marina yer aldığı belirlendi.

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Ajans Press, mavi bayraklı plajlar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press yazılı ve online basın arşivinden derlediği bilgilere göre ile mavi bayraklı plajlar alakalı geçen yıldan bugüne yansıyan haber adedi 15 bine yakın olarak kayıtlara geçti. Yeni mavi bayrak alan plajların özellikle yerel basında yansıma bulduğu gözlendi. Turizm medyanın en çok konuştuğu başlıklar arasında yer alırken, son bir yıl içerisinde turizm ile ilgili 273 bin 198 haber yansıdı. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşının turizme etkisi en fazla konuşulan başlık oldu.

İHA

SHA-Y
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