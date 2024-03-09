Medicana Sağlık Grubu 8 Mart'a özel ilham veren kadınları ağırladı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel Medicana Sağlık Grubu farklı sektörlerden başarılı ve ilham veren kadınları bünyesinde ağırladı. Spor, bilim ve sağlık sektörlerinden önemli isimler katılımcılarla kendi deneyimlerini ve başarı hikayelerini paylaştı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe özel Medicana Sağlık Grubu birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Medicana Ataköy Hastanesi Eski Milli Basketbolcu Bahar Çağlar Ökten’e özel seminer düzenlerken, Medicana Ataşehir Hastanesi ise Sağlıkta, Eğitimde ve Sporda İlham Veren Kadınlar Zirvesi ile Fenerbahçeli kadın futbolcular Fatma Kara ve Yağmur Uraz’ın yanı sıra Prof. Dr. Göksel Şener ve Doç. Dr. Pınar Gökçen’i ağırladı. Alanında deneyimli isimler katılımcılarla birlikte kendi sektörlerinde kadın olmanın zorluklarından, deneyimlerinden ve başarı hikayelerinden bahsetti.

“Futbolun cinsiyeti yok”

Fatma Kara ve Yağmur Uraz böyle bir günde farklı sektörlerden kadınların bir arada olmasından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Kara ve Uraz ayrıca artık futbolun sadece erkeklerin ilgi alanı olmaktan çıktığını söyleyerek, “Futbol kavramında eskiye oranla erkeklere bağlı bir etkinlik algısını yıktığımızı düşünüyoruz. Çünkü futbolun bir cinsiyeti asla yok. Bunu artık erkekler de bu şekilde benimsiyor. Bizi izlerken de gerçekten keyif alıyorlar. Özellikle maçlarımız yayınlandıktan ve erkeklerin de izlemekten keyif aldığını görünce bu algının artık değiştiğini düşünüyoruz” dedi.

“Aslında bizim için buruk bir gün”

Günün anlam ve önemine ithafen ayrıca buruk olduklarını aktaran ve eşitlik mücadelesi için canlarını veren kadınları anmak için bir araya geldiklerini söyleyen Medicana Ataköy Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Pınar Gökçen, “Biz bugün aslında buruk da bir gün yaşıyoruz. Burukluğumuzun sebebi, eşit söz ve çalışma hakkına sahip olmak için karşılığında can veren kadınları andığımız bir gün olmasından kaynaklanıyor. Onları hiçbir zaman unutmamak için ve günün anlamına özel hastane olarak ayrıca bir etkinlik düzenledik ve güzel bir başlıkla yani, ilham veren kadınlar başlığı ile bir araya geldik” dedi. Doç. Dr. Pınar Gökçen ayrıca kadınlara verdiği mesajda, “İçinizdeki kız çocuğunu hiç öldürmeyin, çünkü o bizim başarı kaynağımız olacaktır” diyerek sözlerini sonlandırdı.

“Her gün kadının değerini bilen bir toplum olma dileğimiz var”

Ataköy’deki etkinlikte sağlık personeli ile bir araya gelen Bahar Çağlar Ökten ise kadınların tek bir güne sığdırılmaması gerektiğini hatırlatarak, “Umuyorum ki bütün eşitliklerden yararlanabilen, emeklerinin karşılığını alabilen kadınlar olarak nice uzun 8 Mart’larımız olur. Bunu tek bir güne sığdırmak doğru değil. Her gün kadının değerini bilen bir toplum olma dileğimiz var” dedi.

Spor hayatında gösterdiği fedakarlıklardan da bahseden Ökten, “Spor tabi ki de kolay değil. Özellikle kadın sporcu açısından yaptığımız fedakarlıklar çok fazla. Örneğin ben çok genç yaşta ailemden bu spor için ayrılmak durumunda kaldım. Tabi ki de bir takım zorluklar var fakat benden sonraki yeni nesil arkadaşlarım için şöyle diyorum; ‘biz kadınlar sporcular olarak bir hedefe kitleniyoruz. Onu da gerçekleştirmek için sahada, dışarıda, sosyal alanımızda ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Bundan dolayı da başarılı sporcular, sadece spor demeyelim bilimde, sağlıkta ve eğitim gibi diğer sektörlerde de başarılı kadın arkadaşlarımız çıkıyor. Bunlar gerçekten bizim için gurur verici” diyerek sözlerini sonlandırdı.