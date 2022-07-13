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Memur adaylarına ücretsiz eğitim desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılından beri KPSS'ye hazırlanan memur adaylarına yönelik düzenlenen ücretsiz eğitimler 14-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Memur adaylarına ücretsiz eğitim desteği
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılından beri KPSS’ye hazırlanan memur adaylarına yönelik düzenlenen ücretsiz eğitimler 14-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Üniversiteye hazırlık kurslarından tercih desteklerine, gençlik merkezlerinden burs desteğine kadar her yanda gençlere önemli hizmetler sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, memur adaylarını da KPSS yolunda yalnız bırakmıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılından beri uyguladığı ücretsiz KPSS eğitimleri, bu yıl 14-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Memur adaylarının bilgilerini taze tutması ve hızlı soru çözme becerilerini kazanmaları hedefiyle düzenlenen ’KPSS FEST 10’ etkinliği iki bölümden oluşacak. 14-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek ilk bölüm ’Eğitim Bilimleri’ alanına yönelik Tayyare Kültür Merkezi’nde yapılacak.

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Hemen ardından 18-20 Temmuz 2022 tarihleri arasını kapsayacak ikinci bölüm ise ’Genel Kültür / Genel Yetenek’ alanından oluşacak ve Merinos AKKM Osmangazi Salonu’nda gerçekleştirilecek. Eğitim Bilimleri, Genel Kültür ve Genel Yetenek alanlarında 7 gün sürecek etkinliğe 2 bin 500’ün üzerinde memur adayının katılımı bekleniyor.

İHA
Editör

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