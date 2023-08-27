Menekşe Sahili'nde kıyıya vuran yunus cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı

Küçükçekmece’de bulunan Menekşe Sahili’nde kıyaya vuran yunus, cankurtaran ekipleri tarafından kurtarılarak açığa bırakıldı. Yunusun can kurtaranla birlikte yüzdüğü anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece’de bulunan Menekşe Sahili’nde meydana geldi. Sahilde görevli olan cankurtaran ekipleri tarafından kıyıya vurmuş halde bir Yunus fark edildi. Balığı fark eden görevliler hemen kurtarmak için girişimlere başlarken çevredeki vatandaşlarda ise bu durum paniğe neden oldu. Kısa süre içerisinde kıyıya vuran yunus sahilde görevli olan cankurtaran personeli Ferhat Çubu tarafından daha derin sulara götürülerek doğasına geri bırakıldı. Cankurtaran ekiplerinin yapmış olduğu yunus kurtarma operasyonu ise cep telefonu kameraları tarafından anbean kaydedildi.

“Hayvan baya bir panik halindeydi”

Yunusun kıyıya vurduğunu ilk görenlerden biri olan cankurtaran personeli Muhammet Can Aras, “Dün saat 4 gibi gözlem kulesindeydik. Koyun içinde olduğunu fark edip hemen merkeze haber verdik. Yunus baya panik halindeydi. İnsanlar da başına toplanmıştı. Ardından kaptanımız geldi ve müdahale edip şeritlerin dışına götürdük. Ondan sonra kaptanımız onu doğasına geri saldı. Sahilde bulunan insanlar baya panik halindeydi. Hayvanda baya bir panik halindeydi, korkmuştu. Biz müdahalemizle onu açığa doğru götürmeye çalıştık. İnsanları da birazcık ondan uzak tutmaya çalıştık. Daha çok irkilip zarar almasın diye” dedi.

“Beraber mutlu bir şekilde yüzerek açığa bıraktım”

Kıyıya vurmuş olan yunusu açığa götürerek hayatını kurtaran cankurtaran personeli Ferhat Çubu ise “Gözetleme kulesinde olan arkadaşımız bana anons geçti kıyıya yunus balığı vurdu diye. Ardından ben geldim. İnsanların bazıları panik halindeydi. Balığın etrafını sarmışlardı. Yunus da daha panik yapmıştı. Sığ olduğu için dışarıya çıkamıyordu. Ardından balığı kucaklayarak derin bölgeye götürdüm. Beraber mutlu bir şekilde yüzerek açığa bıraktım. Milletin içerisinde Yunus panik halindeydi. Çıkamazdı o yüzden. Panik yapmaması için baya bir açığa götürdüm. Açığa götürdükten sonra o da doğasına geri döndü” ifadelerini kullandı.

“Gerçekten fazlasıyla mutlu oldum”

Yunusu açığa götürüp doğasına saldıktan sonra çok mutlu olduğunu dile getiren Ferhat Çubu, “Ben yıllardır burada çalışıyorum. Bir sürü can kurtardım. Ama bu biraz farklı bir duyguydu. Gerçekten fazlasıyla mutlu oldum. Bir hayat kurtardım. Daha önce yunusların emniyet şeritlerinin içerisine girdiğini gördük. Lakin çok kalabalık olmadığı için kendi başlarına şeritlerin dışına çıkıp devam edebildiler. Ama bu sefer kalabalıktı ve çok sığ yere geldiği için gidemiyordu. Ben de yardımcı olup çıkarttım” şeklinde konuştu.