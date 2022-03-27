MHP'den birlik beraberlik mesajı

Milliyeti Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla düzenlenen Anlatma ve Aydınlatma Toplantılarının Silivri ayağında MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, İstanbul Milletvekili Dr. Hayati Arkaz ve MYK Üyesi Zeki Anıt, Silivrili partililer ve muhtarlarla biraraya geldi.

Mega saray'da gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın; 3 yıldan bu yana başarılı bi,r belediyecilik yürüttükleri Silivri'de MHP bayrağını şan ve şerefle taşıdıklarını söyledi. Daha sonra söz alan İstanbul Milletvekili Dr. Hayati Arkaz ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu; 2023 yılı Haziran ayında yapılacak olan genel seçimlerde Cuhhur İttifakı'nın terörü bitiren başarı bir hükumet olarak Türkiye'ye hizmete devam edeceğini söyledi.

Daha sonra muhtarlara söz verilerek soru cevap bölümünden sonra toplantı sona erdi.