Başkan Yılmaz, Bakan Kasapoğlu’nu ağırladı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, yapımı tamamlanan Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri ve Yüzme Havuzu açılış töreni için Silivri’ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu belediye binasında ağırladı. Başkan Yılmaz, açılış öncesi Silivri Belediyesini ziyaret eden Bakan Kasapoğlu’na Silivri Belediyesi tarafından hayata geçirilen spor yatırımları ve yeni yatırım planları hakkında bilgi verdi. Bakan Kasapoğlu, Silivri Belediyesi tarafından ilçe genelinde yapılan spor yatırımlarını inceleyerek Başkan Yılmaz’ı tebrik etti. Yapılan ikramların ardından Bakan Kasapoğlu’na Silivrili hemşehrileri adına teşekkür eden Başkan Yılmaz, günün anısına hediye takdiminde bulundu. Bakan Kasapoğlu başkanlık makamında çekilen fotoğrafların ardından belediye binasından ayrıldı.

Gençlik ve Spor Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Silivri Belediyesi ziyaretine, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten eşlik ederken, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu ve belediye meclis üyeleri de hazır bulundu.

