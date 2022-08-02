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Millet bahçesine ilk fidanlar dikiliyor

Silivri Millet bahçesine ilk fidanlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla 5 Ağustos'ta dikilecek.

Millet bahçesine ilk fidanlar dikiliyor
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5 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak olan programa tüm Silivri halkını davet eden Silivri Belediye başkanı Volkan Yılmaz “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sn. Murat Kurum'un teşrifleriyle 5 Ağustos 2022 Cuma günü Saat: 16.00'da gerçekleştireceğimiz Silivri Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Törenimize tüm halkımızı davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Millet bahçesine ilk fidanlar dikiliyor

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