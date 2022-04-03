Mimarsinan çok istedi olmadı 2-0

TFF İstanbul Amatör 2.Küme 2.Grupta oynanan maçta Oklalıspor, kendi sahasında ve seyircisi önünde çıktığı ilk maçta Silivri Mimarsinan’ı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetiyle tanıştı.

Çanakça Stadı’nda oynanan maça iki takım da istekli ve arzulu başladı. İlk dakikaların geçilmesinin ardından Oklalıspor sahaya daha iyi yerleşerek rakip kalede daha etkili olmaya başladı. İkinci bölgede de topa daha çok sahip olan ev sahibi ekip üçüncü bölgede de rakip savunmayı yaptığı presle hata yapmaya zorladı. Çatalca temsilcisinin gol yollarındaki etkili ismi Serkan Tuncel 6. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçiren isim oldu. S.Mimarsinan rakibi önünde özellikle ikinci bölgede organize olmakta, üçüncü bölgede de çoğalmakta zorlandı. Oklalıspor günün başarılı ismi Serkan Tuncel’le 40. dakikada bir gol daha bularak soyunma odasına 2-0 önde gitti. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan kırmızı siyahlılar 90 dakika sonunda sahadan istediğini alarak ayrılan taraf oldu.

ÇANAKÇA’DA DOSTLUK RÜZGARLARI

Çanakça Stadı’ndaki müsabakayı iki takımın başkanları birlikte izledi. Oklalıspor Kulüp Başkanı Kamuran Bakan ile S.Mimarsinan Kulüp Başkanı Mehmet Şirin Aksu mücadeleyi birlikte takip ederek güzel bir dostluk örneği gösterdi.

Haber ve fotoğraflar: İskender KORDU