Siemens
SON
DAKİKA
Başakşehir, Breidablik maçı hazırlıklarını sürdürdü
Hayrunnisa Gürbüz, dünya ikincisi oldu
Tahıl koridorunda mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı'na ulaştı
MSB: 'RAZONİ kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir'
Ukrayna'dan çıkan ilk tahıl yüklü gemi 'Razoni' İstanbul açıklarına ulaştı
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

MSB: 'RAZONİ kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir'

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin, kendisine tahsis edilen mevkiye demirletildiğini açıkladı.

MSB: 'RAZONİ kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir'
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı için dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisiyle ilgili paylaşımda bulundu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, “Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir” ifadeleri kullanıldı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama tesisi Avrupa'nın lideri olacak
Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama tesisi Avrupa'nın lideri olacak
Adsom'dan SMA Hastası Asel'e Büyük Destek
Adsom’dan SMA Hastası Asel’e Büyük Destek
Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye kışa doğal gaz depoları dolu giriyor
Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye kışa doğal gaz depoları dolu giriyor
Selimpaşa'da kavun ve bamya festivali renkli görüntülere sahne oldu
Selimpaşa'da kavun ve bamya festivali renkli görüntülere sahne oldu
İstanbul'da ekmek üretimini 1,8 milyona çıkaracak fabrika açıldı
İstanbul’da ekmek üretimini 1,8 milyona çıkaracak fabrika açıldı
Silivri Belediyesinden 220 çocuğa coşkulu sünnet şöleni
Silivri Belediyesinden 220 çocuğa coşkulu sünnet şöleni
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin