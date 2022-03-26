Nermin Bek, ebediyete uğurlandı
İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Refik Bek'in anneleri Nermin Bek, ebediyete uğurlandı
- 26.03.2022 12:57
- Güncelleme: 26.03.2022 12:57
Nermin Bek'in cenazesi dün öğlen namazına müteakip, Piri Mehmet Paşa Camiinden kaldırılarak Yeni Mezarlıkta ebediyete uğurlandı. Cenazede Bek Ailesi'nin acısını paylaşanlar arasında Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, CHP İlçe Başkanı Berker Esen, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, DP İlçe Başkanı Halide Avlu, BBP İlçe Başkanı Ramiz Aksu, geçmiş dönem Belediye Başkanlarından Hüseyin Turan, Özcan Işıklar, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, bölge siyaset ve spor camiasının temsilcileri ile ailenin yakınları hazır bulundu.