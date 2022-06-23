OGM'den Marmaris'te devam eden orman yangınına ilişkin son durum açıklaması

Orman Genel Müdürlüğü, Marmaris'te devam eden orman yangınına toplan 2 bin 604 personelin, 253 arazöz, 26 su tankeri ve diğer kamu araçları ile toplam 598 araç ile müdahale edildiğini bildirdi. Ayrıca, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 20 OGM helikopteri olmak üzere 27 helikopterin ve 14 uçağın yangına müdahale edeceğinin bilgisini verdi.

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  • 23.06.2022 03:20
  • Güncelleme: 23.06.2022 07:19
OGM'den Marmaris'te devam eden orman yangınına ilişkin son durum açıklaması
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Marmaris’te devam eden yangınlara ilişkin son durumu bildirdi. Müdürlükten yapılan açıklamada, "Toplam 2604 personel, 253 arazöz, 26 su tankeri ve diğer kamu araçları ile toplam 598 araç, 17 OGM dozeri olmak üzere 53 iş makinesi, emniyet ve jandarmaya ait 20 TOMA görev yapıyor. Bölgede rüzgar 23 Km/saat, sıcaklık ortalama 27 derece arasında ve nem ortalama yüzde 50 oranında. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 20’si OGM helikopteri olmak üzere 27 helikopter ve 14 uçak yangına müdahale edecek. Ormanı korumak vatanı korumaktır" ifadeleri kullanıldı.

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