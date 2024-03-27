Tekirdağ’da jandarma ekiplerince trafik eğitim parkında öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, yol kontrollerinin yanı sıra çeşitli sorumluluk projelerine de zaman ayrılıyor.

Bu çerçevede jandarma trafik ekiplerince il genelindeki çeşitli okullara gidilerek öğrencilerin trafik kuralları ile ilgili daha bilinçli hale gelmesi için çeşitli eğitimler veriliyor.

Tekirdağ Kapaklı ve Çorlu Trafik Eğitim Parklarında çeşitli okullarda öğrenim gören toplam 105 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Bu sayede öğrenciler trafik kuralları hakkında daha bilinçli hale gelmiş oldu.