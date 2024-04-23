Oğuzhan Tüzün Paris 2024'e kota aldı
Milli sporcu Oğuzhan Tüzün, Atıcılık Plak Atışları Final Olimpiyat Elemeleri Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almayı başardı.
Milli sporcu Oğuzhan Tüzün, Atıcılık Plak Atışları Final Olimpiyat Elemeleri Şampiyonası’nda bronz madalya kazanarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota almayı başardı.
Katar’ın Doha kentinde 19-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Atıcılık Plak Atışları Final Olimpiyat Elemeleri Şampiyonası’nda Türkiye’yi Trap kategorisinde temsil eden Oğuzhan Tüzün finalde 35 puan alarak bronz madalya kazandı. Milli sporcu, bu sonuçla Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota kazandı.