Op. Dr. Taner Şaşırtan hasta kabulüne başladı
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atanan Op. Dr. Taner Şaşırtan hasta kabulüne başladı.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atanan Op. Dr. Taner Şaşırtan hasta kabulüne başladı.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yeni doktorların ataması devam ediyor. Bu çerçevede hastanenin Kalp ve Damar Cerrahisi Polikliniğine atanan Op. Dr. Taner Şaşırtan hasta kabulüne başladı.
Diğer yandan ise eksik görülen polikliniklerde doktor atamasının devam edeceği belirtildi.