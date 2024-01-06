OYAK Çimento Fabrikaları ile OYAK Denizli Çimento birleşti

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar doğrultusunda, tüm aktif ve pasifi ile devir alınan OYAK Denizli Çimento Anonim Şirketi, OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. ile birleşti.

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. ile OYAK Denizli Çimento A.Ş., OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. çatısı altında birleşti. 14 Mayıs 2020 tarihinde halka açık şirketlerini OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. çatısı altında birleştiren OYAK Çimento, 31 Aralık 2020’de OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birleşti. 28 Aralık 2023 tarihi itibari ile de OYAK Denizli Çimento A.Ş. ile birleşerek, tüm çimento ve beton operasyonlarını tek çatı altında toplamış oldu.

Yapılan açıklamaya göre söz konusu işlem, 2020 yılının Mayıs ayındaki halka açık firmaların birleşmesinden farklı olarak, halka açık bir şirket ile halka açık hissesi bulunmayan bir şirketin birleşmesiyle gerçekleşti. Birleşmenin ardından, OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.’nin özsermayesi 86 milyon 784 bin 965 TL artarak, 1 milyar 159 milyon 793 bin 441 TL’den 1 milyar 246 milyon 578 bin 406 TL’ye yükseldi.

Türkiye çimento endüstrisinin kapasite ve pazar liderlerinden

Birleşmeyle birlikte 7 entegre fabrika, 2 öğütme tesisi ve tüm yurda yayılmış 52 beton santrali ile 7 coğrafi bölgede satış gerçekleştiren Türkiye çimento endüstrisinin kapasite ve pazar liderlerinden OYAK Çimento, Türkiye’de ‘Net-Zero’ (Net-Sıfır) taahhüdünü veren ilk çimento şirketlerinden. Şirket; enerji maliyetlerini düşürmek, atık besleme sistemlerini daha ileri seviyelere götürmek, atık ısıdan geri kazanım tesisleri yapmak ve daha çevreci üniteler kurmak için son beş yılda ciddi yatırımlar gerçekleştirirken, alternatif yakıt kullanım oranını da önemli ölçüde artırmış durumda.