Alman fotoğrafçının gözünden İstanbul'un yunusları

Alman amatör fotoğrafçı Johannes Moths, 2 yıl boyunca İstanbul'da yunus balıklarını görüntüledi. Alman fotoğrafçının sosyal medyada yayınladığı görüntüler büyük beğeni topladı.

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  • 04.04.2022 09:16
  • Güncelleme: 04.04.2022 09:42
Alman fotoğrafçının gözünden İstanbul'un yunusları
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Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Alman amatör fotoğrafçı Johannes Moths, 2 yıl boyunca İstanbul’da yunus balıklarını görüntüledi. Alman fotoğrafçının sosyal medyada yayınladığı görüntüler büyük beğeni topladı.

Korona virüs salgını başlamasıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanması daha önce nadir gözüken hayvan türlerinin daha sık görülmesine neden oldu. İstanbul’da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında boğaz trafiğinin azalmasıyla yunuslar da daha sık görülmeye başlandı. Alman amatör fotoğrafçı Johannes Moths, İstanbul Boğazı’ndaki yunusların en özel anlarını 2 yıl boyunca görüntüleyip sosyal medya hesaplarında paylaştı. Ortaya daha önce görülmemiş belgesel kalitesinde görüntüler çıktı. Sevimli yunuslar bazen balıkçıları suyun metrelerce üzerine zıplayarak selamladı. Bazen ise dev kargo gemilerinin önünde onlarla adeta yarışırcasına yüzerken görüntülendi.

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“Yunusları bazen 3 dakika bazen ise 3 saat bekliyorum”

Yunusları görüntülemek için çoğu zaman gün doğumundan önceki zamanı tercih ettiğini ifade eden Alman amatör fotoğrafçı Johannes Moths, “İşe gitmeden önce çoğu zaman scooter ile İstanbul’u dolaşıyorum. Video ve fotoğraf çekmek için ise gün doğumundan önce ve gün batımından sonraki zamanlar en güzel zamanlar benim için. Yunusları bazen 3 dakika bazen ise 3 saat bekliyorum. Kimi zaman 5 saniye gözüküp 2 saat kayboluyorlar. Yunuslar genellikle balıkçı teknelerine yakındırlar veya büyük kargo gemilerinin önünde olurlar. Bu kadar kalabalık bir şehirde yunusları görmek çok özel. Boğaziçi Köprüsü, Galata Kulesi, cami, vapur gibi İstanbul’un simge yapılarının önünde yunusları yakalamak istiyorum. Boğaz’a tekrar tekrar çıkma motivasyonum oluyor. Çoğunlukla eve tek fotoğrafsız dönüyorum” dedi.

İHA

SHA-Y
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