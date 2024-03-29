Park halindeki araçta yangın çıktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde park halinde olan ve bir anda hareket ederek içinden dumanların yükseldiği araç, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 04.00 sıralarında Sultan Orhan Mahallesi 1136 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 41 D 1027 plakalı Mitsubishi marka panelvan, bilinmeyen bir sebeple hareket etti ve durdu. Bu sırada araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Araçta ufak çaplı hasar meydana geldi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.